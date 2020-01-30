Yargılanan 8 uyuşturucu sanığına hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yargılanan 8 uyuşturucu sanığına hapis cezası - Son Dakika

Yargılanan 8 uyuşturucu sanığına hapis cezası

7 saat önce

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 2'si tutuklu 16 sanıktan 8'i çeşitli hapis cezasına çarptırıldı.

Yargılanan 8 uyuşturucu sanığına hapis cezası, System.String[]

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan 2'si tutuklu 16 sanıktan 8'i çeşitli hapis cezasına çarptırıldı.


3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu 2 sanık ile avukatları katılırken 14 tutuksuz sanık ise duruşmaya gelmedi. Sanıklar, Suçsuz olduklarını belirterek tahliye ve beraatlerini istediler.


Kararını açıklayan heyet, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu sanıklardan Ali Acar'ı 15 yıl 7 ay 15 gün, Ersin Arat'ı ise 12 yıl 6 ay hapse mahküm etti.


Tutuksuz sanıklardan Serhat Bulut'u 15 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandıran heyet, Arif Şener, Emin Akay, Ferhat Köse ve Ramazan Akçay'a ise 12 yıl 6'şar ay hapis cezası vererek sanıklar hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkardı.


Mahkeme heyeti Sedat Arslanbenzer'e "uyuşturucu kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verirken, diğer 8 sanığın beraatine karar verdi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:51 Kaynak: İHA
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