Yargının başarılı kadınları, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu - Son Dakika

Yargının başarılı kadınları, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu

09.03.2021 16:59
Yargının başarılı kadınları, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Songül Yazar, Yargıtay 5. Hukuk Daire Başkanı Ümran Görmez, Danıştay Üyesi Aysel Demirel ve Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Türkiye Adalet Akademisince düzenlenen söyleşi programında genç meslektaşlarına...

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Songül Yazar, Yargıtay 5. Hukuk Daire Başkanı Ümran Görmez, Danıştay Üyesi Aysel Demirel ve Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Türkiye Adalet Akademisince düzenlenen söyleşi programında genç meslektaşlarına deneyimlerini anlattı, tavsiyelerde bulundu.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla akademi yerleşkesinde "Yargıda Kadın Olmak" konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşiye, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Akademi daire başkanları, öğretim üyeleri, hakimler, personel ve hakim ile savcı adayları katıldı.

Muhittin Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, şehit anneleri ve eşleri başta olmak üzere, yargı alanında emek veren tüm yargı mensubu kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Dünya Kadınlar Günü'nde, yargı alanında zirveye yükselen meslektaşlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getiren Özdemir, "Meslektaşlarımızın tecrübelerinden, zirveye giden hayat hikayelerinden, kadın hakim savcı adaylarımızın ilham alacağına inanıyorum. Başarılı olmanın yolu, azimle çalışmak ve üretmek. Bu mesleğin en önemli noktası çalışmak. Üreten, emek veren herkes başarıyı yakalayacaktır." ifadelerini kullandı.

Söyleşide konuşan HSK Üyesi Songül Yazar, bağımsız ve tarafsız olmanın en önemli kural olduğuna işaret etti. Hakim savcı adaylarına seslenen Yazar, şunları kaydetti:

"Adaleti gerçekleştirmek için çıktığınız bu yolda hiç kimsenin ve hiçbir kurumun tahakkümü altına girmeden, toplumun her kesimine eşit mesafede durmak suretiyle, mesleğinizi mutlak, tarafsız bir tutum sergileyerek en iyi şekilde icra etmeye çalışın. Yeterli araştırma ve geliştirme yaparak kararlarınızı gerekçelendirin. Gerekçelerinizden emin değilseniz kıdemli olan meslek büyüklerinize mutlaka danışın. Adil karar verin ve empati kurun."

Genç meslektaşlarına adil, bağımsız, tarafsız ve çalışkan hakim savcılar olmalarını tavsiye eden Yazar, devletin verdiği saygın unvanların hakkını vererek, hakka girmeden işlerinin gereğini yapmalarını söyledi.

-"Vatandaşın anlatmasına izin verin"

Yargıtay 5. Hukuk Daire Başkanı Ümran Görmez de adaylara her daim hazırlıklı olmaları, ne kadar çok dijital kaynak olursa olsun mutlaka yanlarında kitap bulundurmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu.

"Bir de üzerinde önemle durduğum bir husus, kişileri mutlaka dinleyin. Vatandaşın anlatmasına izin verin, kendini ifade etmesi bizim için önemli." diyen Görmez, tarafsız, dürüst, adil ve vicdanlı olmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

"Aklınızı kiraya vermeyin"

Danıştay Üyesi Aysel Demirel ise hakim ve savcı adaylarına adaleti tevzi etme adına işlerini severek yapmalarını, donanımlı ve bilgili olmalarını, tarafları iyi dinlemelerini ve kararlarını iyi gerekçelendirmeni tavsiye etti. Demirel, "Doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeyin. Aklınızı kiraya vermeyin. Talimat altında kalmadan baskı ve tesir altında kalmadan tarafsız ve bağımsız olarak, hukuka, akıl ve vicdanınıza uygun karar verin. Haktan ve adaletten asla ödün vermeyin." diye konuştu.

"Geciken adalet adalet değildir"

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü Günay Albayrak, Türkiye Adalet Akademisinin adaylar için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, buradan tüm adayların her yönüyle faydalanmaları gerektiğini belirtti.

Sosyal medya kullanımıyla ilgili adayları uyaran ve mesleğin saygınlığına zarar verecek paylaşımlardan kaçınmalarını tavsiye eden Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geciken adalet adalet değildir. Kürsüye gittiğinizde duruşma dosyalarına hazırlıklı çıkmanızı öneriyorum. Kararlarınızı süresinde yaparak vatandaşı mağdur etmeyin. Vatandaş bizlerden hak ve adalet bekliyor bu süreyi uzatmayın. Mesleğinizin saygınlığına halel getirecek tutum ve davranışlardan kaçının."

Songül Yazar, Yargıtay, Adalet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargının başarılı kadınları, genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu - Son Dakika


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