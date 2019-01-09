Yargının İş Gücü Azalırken Dava Süreleri Kısalıyor
1 saat önce
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere gibi hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan ve alternatif uyuşmazlık çözümlerinden biri olan 'Arabuluculuk', ülkemizde de 1 Ocak tarihinden itibaren ticari davalarda zorunlu hale geldi.
Yeni yıl ile birlikte ülke genelinde görev yapan 9 bin 410 arabulucu, yılda yaklaşık 200 bin'den fazla alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlığı, dava açılmadan çözüme kavuşturmak adına görev yapacaklar. Yargının iş gücünün azalacağına dikkat çeken Av.Baran Usanmaz, "Alacakların hızlı bir şekilde tahsil edilerek ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan yargılamalar ile ticari tazminatlara ilişkin davalar takriben 6 hafta içinde sonlandırılacak. Kanun gereği dava şartı haline gelmesinden dolayı, öncelikle arabulucuya başvurulmadan doğrudan da dava açılamayacak" dedi.
Yıllardır farklı toplum ve kültürlerde uygulanan ve alternative çözüm yollarından biri olan arabulucuk sistemi, yeni yıl ile beraber ülkemizde de ticari davalar ve alacaklar için zorunlu hale geliyor. Herkesin kafasında bir soru işareti olan arabuluculuk, aralarında davaya konu olmuş veya olabilecek bir uyuşmazlığa maruz kalabilecek tüzel kişilerin veyahut ticaret ile uğraşan gerçek kişi esnaflar ile sanatkarların meseleyi bir arabulucu eşliğinde karşılıklı bir şekilde müzakere ederek çözüme kavuşturdukları bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.
ARABULUCULUK BİRÇOK AVANTAJI BERABERİNDE GETİRİYOR
Türkiye'de sadece en az beş yıllık mesleki deneyimi olan hukuk fakültesi mezunlarının edinebileceği arabuluculuk yetkisi için, Adalet Bakanlığı siciline kayıtlı ve Bakanlıkça lisanslanan eğitim kurumlarından teorik ve pratik en az kırk sekiz saat eğitim alınması gerekiyor. Ülkemizde daha fazla sayıda ve nitelikli arabulucuya ihtiyaç olduğunu dile getiren Av.Baran Usanmaz, "Bu sistem hukuki anlamada hem devlete, hem de ticari hayat ile birlikte bireylere kolaylık sağlayacaktır. Arabulucuk birçok avantajı beraberinde getirmekle birlikte, bunlardan birkaçını söyle sıralayabiliriz; Yargılama sistemimizdeki iş yükünden dolayı, elde olmayan sebeplerle mecburen uzayan dava süreçlerine maruz kalınmadan, şirketlerin alacaklarının hızlı bir şekilde tahsilatının sağlanması amacıyla bir yol açılacak olup, ticari hayattaki bireyler arasındaki ilişkiyi korunarak, çözümlerin daha ekonomik sağlanması ve taraflar arasındaki çözüme yönelik bu görüşmelerin gizli olarak yürütülmesidir" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:55 Kaynak: Bültenler
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