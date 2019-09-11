"Yargının sorunu kavgayla değil, diyalogla çözülür"

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gökhan Elçi, Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında güzel bir diyalog oluştuğunu belirterek, "Yargının sorunu kavga ederek değil, mutlak suretle diyalogla çözülür. Biz bu anlamda bazı baro başkanlarımızın da kavgayı değil, diyalogu tercih etmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Elçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı baro başkanlarının, Yargıtay Başkanlığının Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Adalet Bakanlığı'nın "Yargı Reformu Strateji Belgesi"ni, yargıdaki sorunların çözümüne yönelik, gerek bakanlık yetkililerini, gerek hakim ve savcıları, gerekse Türkiye Barolar Birliği ve sivil toplum kuruluşlarını davet ederek, sorunların çözümüne ilişkin bir taslak metin şeklinde oluşturduğunu hatırlatan Elçi, "Tabi burada önem arz eden konu şu; Bakanlık bir taslak metin oluşturup, kurum ve kuruluşlara bunu yollayarak, bunun hakkında görüş talep etmedi. Tam tersine tüm bu kurumları davet ederek, onların da katılımıyla sorunların tespiti ve sorunların çözümü noktasında bir çalışma ortaya koydu. Bunun neticesinde de ortaya Yargı Reformu Strateji Belgesi ortaya çıktı." diye konuştu.

Bu çalışmanın temel hak ve özgürlüklere, yargı düzenine ve avukatlara yönelik çok ciddi, olumlu katkıları olduğunu ifade eden Elçi, taslakta özellikle genç avukatların ekonomik durumlarına yönelik güzel maddeler yer aldığını, yine avukatlara belli bir kıdem gözetilerek yeşil pasaport verilmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Elçi, "Aynı zamanda pakette yıllardır tüm baroların, meslektaşlarımızın ısrarla talep ettiği avukatlık sınavı geliyor. Bu anlamda avukatlara yönelik güzel, olumlu hükümler yer alıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paketin tanımı dolayısıyla düzenlediği toplantıya HUDER Genel Başkanı Hüseyin Kaya ile katıldığını hatırlatan Elçi, Adalet Bakanlığının, Barolar Birliği ile çok güzel bir diyalog içerisinde olduğunu dile getirerek, "Böylesine güzel bir diyalog ortamı oluşmuşken, maalesef bir takım kesimlerin, bu diyalog ortamından rahatsız olduğunu ve bu anlamda bir kavga ortamı yaratılmasını istediklerini." diye konuştu.

Adli yıl açılışının nerede yapıldığının "şekilsel bir husus" olduğunu dile getiren Elçi, şunları söyledi:

"Hukukta şekil önemlidir. Şekil hukukun özüdür. Ancak burada şunu atlamamak gerekiyor. Böylesine güzel bir ortam yaratılmışken ve bu güzel ortam mesleğe, meslektaşlara dair, yargıya dair, sorunların çözümü noktasında bir takım neticeler vermeye başlamışken, şekli esas alıp, şekle esası boğdurmamak gerekir. Mutlaka sorunlar olacaktır ancak bu sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yanayız. Kavgayla bir neticeye ulaşılamayacaktır."

Elçi, söz konusu bazı baro başkanlarının ideolojik yaklaşımda bulunduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Maalesef biraz da ideolojik bakış açılarıyla, oluşan bu güzel diyalog ortamı, kısır tartışmalara boğdurulmak istenmekte. Biz maalesef buna şahit oluyoruz. Ancak oluşan güzel diyalog ortamının Bakanlığın, Türkiye Barolar Birliğiyle çalışması, gerek avukatlarımıza gerek mesleğe, yargı düzenine yönelik, ciddi olumlu bir takım gelişmeleri getirdiğini görüyoruz. Yargının sorunu kavga ederek değil, mutlak suretle diyalogla çözülür. Biz bu anlamda baro başkanlarımızın da kavgayı değil, diyalogu tercih etmesi, bu yolu seçmesi gerektiğini düşünüyoruz."