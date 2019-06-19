Son Dakika Haberleri: 'Yargının vereceği karar önünü kesebilir'
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'Yargının vereceği karar önünü kesebilir'

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP kriziyle ilgili olarak, "Bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte önünü kesebilir" dedi.

'Yargının vereceği karar önünü kesebilir', System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu- Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP kriziyle ilgili olarak, "Bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte önünü kesebilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:38 
Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Giresun, Ekonomi
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