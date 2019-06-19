'Yargının vereceği karar önünü kesebilir'
5 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP kriziyle ilgili olarak, "Bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte önünü kesebilir" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Ordu- Giresun
Havalimanı'nda yaşanan VIP kriziyle ilgili olarak, "Bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte önünü kesebilir" dedi.
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