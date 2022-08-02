Yargıtay cinayet suçundan verilen hapis kararını bozduğu sanığın tahliyesine hükmetti - Son Dakika
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Yargıtay cinayet suçundan verilen hapis kararını bozduğu sanığın tahliyesine hükmetti

02.08.2022 17:30
Yargıtay cinayet suçundan verilen hapis kararını bozduğu sanığın tahliyesine hükmetti

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir'de 4 sene önce ablasının boşandığı kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada istinaf mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığa "meşru müdafaa" gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir'de 4 sene önce ablasının boşandığı kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada istinaf mahkemesince 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanığa "meşru müdafaa" gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

İzmir'de 28 Ekim 2018'de yaşanan olayda, ablasının boşandığı eşi Ferzende Güzel'in başına su terazisiyle vurması üzerine kaçmaya başlayan K.S, bir otomobilin çarpması sonucu yere düştü. K.S'nin yerden bulduğu metal bir cismi savurması sonucu yaralanan Güzel ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

K.S. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla açılan davada İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, eylemin "yasal savunma sınırları" içerisinde olduğuna hükmederek beraat kararı verdi.

İtiraz üzerine istinafa taşınan dosyada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünün kaldırılmasına, K.S'nin "haksız tahrik altında adam öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına karar verdi.

Dosyayı ele alan Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise olayın meşru müdafaa sonucu gerçekleştiği gerekçesiyle istinaf kararını bozdu.

Daire, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Maktulün vücut dokunulmazlığına karşı gerçekleşen ve tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı, o anki hal ve şartlara göre saldırıyla orantılı bir şekilde defetme zorunluluğunda bulunmasına rağmen bu sınırı mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaşla aştığı, 'meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü ile 'ceza verilmesine yer olmadığı' şeklinde hüküm kurulmasına, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nin kararının bozulmasına ve sanığın tahliyesine oy çokluğu ile karar verildi."

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Kaynak: AA

Ceza Dairesi, Yargıtay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay cinayet suçundan verilen hapis kararını bozduğu sanığın tahliyesine hükmetti - Son Dakika

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