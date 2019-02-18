Son Dakika Haberleri: Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Yeniden Dirim Oldu

Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Yeniden Dirim Oldu

1 saat önce

Vuslat Dirim, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi.

Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Yeniden Dirim Oldu, System.String[]
Vuslat Dirim, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığında seçim yapıldı. Mevcut başkan Dirim, aynı göreve yeniden getirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Lisesinden mezunu olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamlayan Dirim, hakim adayı olarak mesleğe Tokat'ta başladı.

Dirim, sırasıyla Denizli, Siirt, Iğdır ve Zile Cumhuriyet Savcılığı ile Van, Sultanbeyli ve Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Dirim, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 16 Şubat 2015'te,13. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

Dirim'in mesleki ve bilimsel konularda yayımlanmış çok sayıda makale ve tebliği bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:06 Kaynak: AA

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