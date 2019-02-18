Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanı Yeniden Dirim Oldu
1 saat önce
Vuslat Dirim, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığına yeniden seçildi.
Vuslat Dirim, Yargıtay
13. Ceza Dairesi
Başkanlığına yeniden seçildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca, Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığında seçim yapıldı. Mevcut başkan Dirim, aynı göreve yeniden getirildi. Tokat Gaziosmanpaşa
Lisesinden mezunu olduktan sonra Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesini tamamlayan Dirim, hakim adayı olarak mesleğe Tokat'ta başladı.
Dirim, sırasıyla Denizli
, Siirt
, Iğdır
ve Zile Cumhuriyet Savcılığı
ile Van
, Sultanbeyli
ve Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı
görevlerinde bulundu.
Yargıtay üyeliğine 24 Şubat 2011'de seçilen Dirim, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 16 Şubat 2015'te,13. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.
Dirim'in mesleki ve bilimsel konularda yayımlanmış çok sayıda makale ve tebliği bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 07:06 Kaynak: AA
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