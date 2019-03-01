Yargıtay 14. Ceza Dairesi Üyesi Mustafa Yıldırım Vefat Etti
12 dakika önce
Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım vefat etti.
Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyesi Mustafa Yıldırım vefat etti.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, 14. Ceza Dairesi üyesi Yıldırım'ın bugün vefat ettiği bildirildi.
Açıklamada, Yıldırım'ın cenazesinin Yargıtay ana binasında saat 15.00'te düzenlenecek tören sonrası memleketi Mersin'e gönderileceği belirtildi.
Yıldırım'ın cenazesinin, yarın Mersin merkez Yenişehir Mezarlığı'nda öğle namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.
1990'da hakim olarak mesleğe başlayan Yıldırım'ın Pazaryeri, Kazımkarabekir, Ergani, Osmaniye, Sakarya, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunduğu ifade edildi.
Yıldırım'ın 17 Temmuz 2018'de Yargıtay üyeliğine seçildiği ve bu görevi sürdürürken vefat ettiği belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:53 Kaynak: AA
Hükümlülerin Çocukları İçin Cezaevinde Anaokul Açıldı
Kuyumcuyu Soyup İki Kişiyi Öldüren Kişinin Polis Olduğu Ortaya Çıktı
Mersin'deki Kuyumcu Soygunu - Olayla İlgili Bir Polis Gözaltına Alındı
Son Dakika! Bakan Kurum: 4 Milyar Liralık Kaynakla Kentsel Dönüşümde Önemli Bir Süreci Başlatıyoruz