Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına... - Son Dakika

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına...
6 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına desteğe giden 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına desteğe giden 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
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