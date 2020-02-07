Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına... - Son Dakika

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına...

6 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına desteğe giden 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına..., System.String[]

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanlığına desteğe giden 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Ceza Dairesi, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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