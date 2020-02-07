Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına... - Son Dakika

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına...
6 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. - ANKARA
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