Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına... - Son Dakika

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına...

6 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına..., System.String[]

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundan Genelkurmay Komutanlığına giderek, darbeye destek olan 63 sanığa verilen hapis cezalarını onadı. - ANKARA

Ceza Dairesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
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