Son Dakika Haberleri: Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan...
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan...

1 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan Can'ı "terör örgütüne üye olma" suçundan tutukladı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan..., System.String[]

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan Can'ı "terör örgütüne üye olma" suçundan tutukladı.

Ceza Dairesi, Yargıtay, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:42 Kaynak: AA
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