Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan...
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan Can'ı "terör örgütüne üye olma" suçundan tutukladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:42 Kaynak: AA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de yakalanan, yaklaşık 3 yıldır firar olan eski hakim Nalan Can'ı "terör örgütüne üye olma" suçundan tutukladı.
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