Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erdoğan'a Suikast Girişimi Davasında, Eski Başyaver Ali Yazıcı'ya "Suça...
1 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erdoğan'a suikast girişimi davasında, eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen hapis cezasını az buldu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Erdoğan'a suikast girişimi davasında, eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen hapis cezasını az buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:29 Kaynak: AA
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