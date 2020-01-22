Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü... - Son Dakika

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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü...
6 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:44 Kaynak: AA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
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