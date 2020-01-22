Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü... - Son Dakika

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü...

7 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü..., System.String[]

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e silahlı terör örgütü üyeliğinden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı. - ANKARA

Ceza Dairesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
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