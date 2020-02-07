Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan... - Son Dakika

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan...

6 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanılığına giden 63 darbe sanığına verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan..., System.String[]

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundan Genelkurmay Başkanılığına giden 63 darbe sanığına verilen hapis cezalarını onadı. - ANKARA

Ceza Dairesi, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
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