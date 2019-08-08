Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen...
1 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile iki sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.
Yargıtay Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:24 Kaynak: AA
16. Ceza Dairesi
, Malatya
'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile iki sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.
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