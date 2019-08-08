Son Dakika Haberleri: Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen...
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen...

1 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile iki sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen..., System.String[]
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Malatya'daki FETÖ darbe girişimi davasında, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile iki sanık hakkındaki müebbet hapis cezalarını onadı.
Ceza Dairesi, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:24 Kaynak: AA
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