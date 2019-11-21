Son Dakika Haberleri: Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal"den...
Son Dakika Güncel Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den... - Son Dakika

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal"den...

6 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal"den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa "anayasayı ihlal"den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Ceza Dairesi, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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