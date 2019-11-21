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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den...
7 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. - ANKARA
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