Son Dakika Haberleri: Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den...
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den... - Son Dakika

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den...

7 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den..., System.String[]

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT baskını davasında 8'i asker 12 sanığa 'anayasayı ihlal'den verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. - ANKARA

Ceza Dairesi, Yargıtay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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