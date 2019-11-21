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Yargıtay 16.Ceza Dairesi, TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen...
6 saat önce
Yargıtay 16.Ceza Dairesi, TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:40 Kaynak: AA
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, TÜRKSAT personelinin şehit edilmesi nedeniyle 8 asker sanığa verilen ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı
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