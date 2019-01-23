Son Dakika Haberleri: Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi Davasında 5 Sanığa Verilen 3'er Kez Ağırlaştırılmış...

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi Davasında 5 Sanığa Verilen 3'er Kez Ağırlaştırılmış...

1 saat önce

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi Davasında 5 Sanığa Verilen 3'er Kez Ağırlaştırılmış..., System.String[]
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 9'ar ay hapis cezasını onadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Yargıtay, Ceza Dairesi, Güncel
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