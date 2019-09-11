Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 54 sanıklı MİT tırlarının...
1 saat önce
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 54 sanıklı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararı tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:58 Kaynak: AA
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla baktığı 54 sanıklı MİT tırlarının durdurulması davasının gerekçeli kararı tamamlandı.
Son sözünde, 'Suçsuzluğum anlaşılınca üzüntü duyacaksınız' dedi, müebbete çarptırıldı MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar HDP'li Meral Danış Beştaş, çocukları için eylem yapan annelerle dalga geçti