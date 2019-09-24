Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında) "Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında...
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Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında) "Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
Yargıtay: (163 kişiye açılan dava hakkında) "Bu davalardan 1 kişi beraat etmiş, 3 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş, 123 kişi mahkum olmuş, 36 kişi hakkında ise yargılamalar devam etmektedir." - ANKARA
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