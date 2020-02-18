Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş oldu - Son Dakika

Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş oldu

7 saat önce

Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanlığına, Daire üyesi Mehmet Faik Ateş seçildi.

Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş oldu, System.String[]

Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanlığına, Daire üyesi Mehmet Faik Ateş seçildi.

Yargıtaydan yapılan açıklamaya göre, boş bulunan 20. Ceza Dairesi Başkanlığı için Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Daire üyesi Mehmet Faik Ateş, Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı oldu.

Kastamonu Tosya'da 1966'da doğan Ateş, Tosya İmam Hatip Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Ateş, sırasıyla Karaman, Mardin'in Ömerli, Ordu'nun İkizce, Muğla'nın Milas, Bursa Hakimliği ve Bursa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 16 Aralık 2013'te seçilen Mehmet Faik Ateş, evli ve iki çocuk babası.

Ceza Dairesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat etti
Birlikte basıldığı kadının eşini bıçaklayan Suriyeli sanığa 10 yıl hapis cezası verildi Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi Yargılandığı davadan 18 yıl ceza alan sanık adliyeden kaçmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 01:02:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yargıtay 20. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Faik Ateş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]