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Yargıtay 214 sözleşmeli personel ve 279 sürekli işçi alacak - Son Dakika

Yargıtay 214 sözleşmeli personel ve 279 sürekli işçi alacak

07.06.2021 03:48
Yargıtay 214 sözleşmeli personel ve 279 sürekli işçi alacak, System.String[]

Yargıtay Başkanlığı, uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre çeşitli branşlarda 214 sözleşmeli personel ile İŞKUR aracılığıyla 279 sürekli işçi alımı yapacak.

Yargıtay Başkanlığı, uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre çeşitli branşlarda 214 sözleşmeli personel ile İŞKUR aracılığıyla 279 sürekli işçi alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Yargıtay Başkanlığında istihdam edilmek üzere ortaöğrenim mezunu 20, önlisans mezunu 60 ve lisans mezunu 20 zabıt katibi, ortaöğrenim mezunu 10, önlisans mezunu 15 ve lisans mezunu 7 silahlı koruma ve güvenlik görevlisi, lisans mezunu 13 çözümleyici, lisans mezunu 7 programcı ile teknisyen pozisyonu için alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip 4 asansör, 3 elektrik (yüksek gerilim), 6 elektrik (alçak gerilim), 4 endüstriyel otomasyon, 4 görüntü ve seslendirme, 4 makine, 4 mobilya, 5 metal işleri/kaynakçılık, 2 sıhhi tesisat, 3 soğutma ve iklimlendirme, 4 inşaat/yüzey kaplama/boya branşlarında sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Ayrıca sözleşmeli tekniker pozisyonu için alanıyla ilgili en az önlisans düzeyinde mesleki teknik öğrenime sahip 2 makine, 2 elektrik, 1 inşaat, 4 haberleşme ve 7 bilgisayar ve elektronik branşları ile 1 kameraman istihdamı yapılacak.

Adaylar başvurularını 7-11 Haziran tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" internet sitesindeki Yargıtayın iş başvuru ilanı üzerinden e-Devlet sistemine girerek elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuruda bulunacakların 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu sınavına girmiş olmaları ve ilgili puan türünden en az 60 alması gerekiyor. Zabıt katibi ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için de en az 70 puan şartı aranıyor.

Başvurusu kabul edilen adaylar branşlarına göre uygulama ve sözlü sınava çağrılacak. Sınav tarihleri ve saati ile yeri Yargıtayın internet adresinden duyurulacak.

Yargıtay Başkanlığı yayımladığı bir başka ilanla, sözlü sınav başarı sırasına göre sözleşmeli sistem uzmanı olarak 2 bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Bilişim personeli için de başvurular 21-25 Haziran tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" üzerinden e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılacak.

Sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alınacak

Yargıtay Başkanlığı, hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sözlü sınav sonuçlarına göre 279 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak. Şartları uyan adaylar, başvurularını 7-11 Haziran tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğü Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya "www.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

İstihdam edilecek personelin 10'u çeşitli uzmanlık alanlarında ustalık belgesine sahip aşçı, 7'si meslek yüksekokullarının turizm ve otelcilik bölümü veya ikram hizmetleri bölümü mezunu garson, 13'ü meslek liselerinin peyzaj bölümü mezunu veya lise mezunu olup ustalık veya kalfalık belgesine sahip bahçıvan, 249'u ise en az ilköğretim mezunu olmak şartıyla temizlik görevlisi olacak.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvurabilecek ve sadece Ankara'da ikamet edenler başvuru yapabilecek. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak.

Başvuru süresi içerisinde ikametini Ankara'ya taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecek. İkamet değişikliğiyle ilgili olarak Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacak.

Ön lisans düzeyindeki işçi talebine ilişkin KPSS puan türünden 60 ve üzeri puan almış olanlar başvurabilecek ve İŞKUR tarafından KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, açık iş sayısının 4 katı aday liste halinde Yargıtaya gönderilecek ve bu adaylar için kura çekimi yapılmayacak.

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki başvuruların tamamı ise kura çekimi için Yargıtaya gönderilecek. Noter kurasına katılacakların isim listesi "www.yargitay.gov.tr" adresinde ayrıca duyurulacak.

İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından istihdam edilecek kadro sayısının 4 katı aday asıl, 4 katı aday da yedek olarak noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecek. Kura çekimi Yargıtay Başkanlığı Konferans salonunda 18 Haziran Cuma günü saat 09.00'da yapılacak.

Kura sonucunda belirlenen adaylar ile ön lisans düzeyindeki işçi talebiyle ilgili olarak İŞKUR tarafından bildirilen listede yer alan adaylar belgeleri incelendikten sonra aranan şartları taşımaları halinde sözlü sınava tabi tutulacak.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Yargıtay'ın internet sitesinde ilan edilecek.

Yargıtay, İstihdam, İŞKUR, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay 214 sözleşmeli personel ve 279 sürekli işçi alacak - Son Dakika


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