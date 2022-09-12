Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Dinler, yapılan seçim sonucu Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay 4. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler aynı göreve yeniden seçildi - Son Dakika

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