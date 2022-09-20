Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi - Son Dakika
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Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi

20.09.2022 14:46
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Yargıtay üyesi Kadri Özerdoğan seçildi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Yargıtay üyesi Kadri Özerdoğan seçildi.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı dairenin üyesi Kadri Özerdoğan'ın seçildiği bildirildi.

Özerdoğan'ın öz geçmişi

Kadri Özerdoğan, 1965'te Giresun'da doğdu, 1988'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Giresun hakim adayı olarak mesleğe başlayan Özerdoğan, sırasıyla Kırıkhan, Tuzluca, Han ve Yargıtay'da tetkik hakimliği görevlerinde bulundu.

Özerdoğan, Yargıtay üyeliğine 2017'de seçildi.

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Kaynak: AA

Yargıtay, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi - Son Dakika

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