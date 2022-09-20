Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı dairenin üyesi Kadri Özerdoğan'ın seçildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Yargıtay, Giresun, Güncel, Son Dakika

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