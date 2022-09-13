Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına Memiş Selçuk Güney seçildi - Son Dakika
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Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına Memiş Selçuk Güney seçildi

13.09.2022 13:12
Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına Memiş Selçuk Güney seçildi

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığı için yapılan seçimi Yargıtay üyesi Memiş Selçuk Güney kazandı.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığı için yapılan seçimi Yargıtay üyesi Memiş Selçuk Güney kazandı.

Yargıtay Başkanlığının açıklamasında, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına Güney'in seçildiği bildirildi.

Öz geçmiş

Güney, 1959'da Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982'de mezun olduktan sonra Muğla hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Tokat, Beşiri, Gülnar, Kuyucak Hakimliği, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunan Güney, 24 Şubat 2011'de Yargıtay üyeliğine, 14 Ocak 2020'de Yargıtay 19. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

YORUMLAR
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Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler aynı göreve yeniden seçildi Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı Ziya Dinler aynı göreve yeniden seçildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına Memiş Selçuk Güney seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay 7. Ceza Dairesi Başkanlığına Memiş Selçuk Güney seçildi - Son Dakika
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