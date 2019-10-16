Son Dakika Haberleri: Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "Odatv kumpası davası"nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı...
Son Dakika Güncel Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 'Odatv kumpası davası'nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı...

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "Odatv kumpası davası"nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı...

50 dakika önce

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "Odatv kumpası davası"nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmasına hükmetti.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi,

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "Odatv kumpası davası"nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmasına hükmetti

Ceza Dairesi, Yargıtay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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