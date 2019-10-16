Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "Odatv kumpası davası"nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı...
50 dakika önce
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "Odatv kumpası davası"nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmasına hükmetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:28 Kaynak: AA
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, "Odatv kumpası davası"nda firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunulmasına hükmetti
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz Son dakika: Erdoğan'dan AK Partili vekillere uyarı: Arka bahçelerden toplayıp getirmeyelim