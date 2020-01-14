Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis... - Son Dakika

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis...

6 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis..., System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ceza Dairesi, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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