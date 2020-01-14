Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis... - Son Dakika

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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis...
6 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:52 Kaynak: AA
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Askeri Yargıtay üyesi Şeref Ayyıldız'ı FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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