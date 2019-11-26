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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ı FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl...
6 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ı FETÖ yöneticiliğinden 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:58 Kaynak: AA
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