Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası...
1 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
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