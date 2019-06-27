Son Dakika Haberleri: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası...
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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası...

1 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verdi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası..., System.String[]
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:25 Kaynak: İHA
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