Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay... - Son Dakika

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay...

7 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay..., System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hüseyin Yıldırım, Ceza Dairesi, Yargıtay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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