Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay... - Son Dakika

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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay...
7 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Yargıtay üyesi Hüseyin Yıldırım'ı FETÖ yöneticiliğinden 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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