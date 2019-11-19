Son Dakika Haberleri: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13...
Son Dakika Güncel Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13... - Son Dakika

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13...

6 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13..., System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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