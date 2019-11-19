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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13...
6 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri genel sorumlusu Muharrem Karayol'u 13 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırdı.
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