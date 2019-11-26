Son Dakika Haberleri: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay...
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay... - Son Dakika

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay...

6 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ı 16 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay..., System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ı 16 yıl hapis cezasına mahkum etti. - ANKARA

Ceza Dairesi, Danıştay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı
Rus Büyükelçi suikastiyle alakalı 6 TRT çalışanına dava açıldı CHP'li Özkoç'tan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Eşit şekilde yargılanalım, hodri meydan Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:41:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]