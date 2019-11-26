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Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay...
6 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ı 16 yıl hapis cezasına mahkum etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:07 Kaynak: İHA
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Danıştay üyesi Galip Tuncay Tutar'ı 16 yıl hapis cezasına mahkum etti. - ANKARA
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