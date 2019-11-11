Son Dakika Haberleri: Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ...
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ...

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ...

6 saat önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ..., System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA

Ceza Dairesi, Yargıtay, Ayim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
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