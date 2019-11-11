Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ...
6 saat önce
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:18 Kaynak: İHA
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesi Şerif Bek'i, FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ANKARA
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