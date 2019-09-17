Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri...
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Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi. - ANKARA
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