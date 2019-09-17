Son Dakika Haberleri: Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri...
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Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri...

16 dakika önce

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri..., System.String[]

Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından, FETÖ'nün kritik isimlerinden olan eski HSYK Genel Sekreteri Mehmet Kaya'ya FETÖ üyeliğinden 15 yıl hapis cezası verildi. - ANKARA

Ceza Dairesi, Mehmet Kaya, Yargıtay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:07 Kaynak: İHA
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