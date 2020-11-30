Yargıtay'a atanan İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika

Yargıtay'a atanan İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan Ankara'ya uğurlandı
30.11.2020 11:03
HSK tarafından Yargıtay üyeliğine atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, adliye personeline veda etti.
HSK tarafından Yargıtay üyeliğine atanan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, adliye personeline veda etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay'a üye seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Adalet Sarayı personeline veda etti. Adliyenin protokol kapısında düzenlenen veda programına hakimler, savcılar ve adliye personelleri katıldı. Adliye personelinden helallik isteyen Fidan'a Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak çiçek takdim etti.
Adliye çalışanlarının duygulandığı programın ardından aracına binen Fidan, Ankara'ya uğurlandı.
(İHA)
Son Dakika Korkunç plan! 8 bin liraya kiralık katil tutan eski koca, kadının bileklerini keserek intihar süsü vermiş Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 448 liradan işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,82'den işlem görüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı Soygun yaparken yakalandılar! Kendilerine şişe atan komşuya taş atarak karşılık verdiler Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor