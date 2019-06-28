Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel...
1 saat önce
Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.
Yargıtay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:15 Kaynak: AA
, Adana
ve Hatay
'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.
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