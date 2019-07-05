Yargıtay, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'a verilen müebbet hapis kararını bozdu
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 'FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında' Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu
Yargıtay
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:22
16. Ceza Dairesi
, 'FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında' Ahmet Altan
, Mehmet Altan
ve Nazlı Ilıcak
'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliye taleplerini reddederek, 'anayasayı ihlal' değil 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme' suçunu işlediklerine karar verdi.
Yargıtay, Mehmet Altan'ın, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesine hükmetti.
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