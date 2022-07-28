Yargıtay'dan, otomobiliyle 3 kişiyi yaralayıp, polisi şehit eden sürücünün cezasında bozma kararı - Son Dakika
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Yargıtay'dan, otomobiliyle 3 kişiyi yaralayıp, polisi şehit eden sürücünün cezasında bozma kararı

28.07.2022 12:56
Yargıtay'dan, otomobiliyle 3 kişiyi yaralayıp, polisi şehit eden sürücünün cezasında bozma kararı

YARGITAY, Ankara'da otomobiliyle 3 kişiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçan ve kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'e (54) çarparak şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 30 yıl 6 ay...

YARGITAY, Ankara'da otomobiliyle 3 kişiye çarpıp yaraladıktan sonra kaçan ve kontrol noktasında polis memuru Mevlüt Metin'e (54) çarparak şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'ya (30) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen 30 yıl 6 ay hapis cezasını ise az bularak bozdu. Yargıtay, sanığın tanımadığı 3 kişiye yönelik eylemi nedeniyle 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Seyit Çamran Kalaycı, 6 Mayıs 2019 tarihinde, Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde 06 EF 1423 plakalı otomobiliyle Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, son olarak da Otonomi 2'nci kapı önünde Ali Yavuz'a çarparak, yaraladı. Art arda yaptığı kazaların ardından kaçarak yoluna devam eden Kalaycı, otomobilini Ankara Çankırı Yolu Karyağdı mevkisindeki kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in üzerine sürdü. Otomobilin çarptığı polis memuru şehit olurken, kaçmaya devam eden Kalaycı, takip sonucunda yakalanarak, gözaltına alınıp tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30,5 YIL HAPİSAnkara 33'üncü Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Kalaycı'ya 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet, 3 kişiyi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanık avukatının, akli dengesi yerinde olmadığı iddiasıyla istinaf mahkemesine taşıdığı dosyada Ankara Bölge Mahkemesi, verilen kararın hukuka uygun olduğuna hükmederek, cezayı onadı, dosya Yargıtay'a gönderildi. YARGITAY'DAN ONAMA VE BOZMAYargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce 23 Aralık 2020'de karara bağlanan dosyanın temyiz incelemesini tamamladı. Kararda, polis memuru Mevlüt Metin'in hayatını kaybetmesine ilişkin sanığına verilen cezada, usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Delillerin hukuken geçerli olduğu, sanık hakkında ceza indirimi yapılmamasının yasal gerekçeye dayandığı, yerel mahkemenin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekildi.

Sanığa Nesibe Çiçek, Ali Yavuz ve Zeynep Yüksel'i yaraladığı için verilen 30 yıl 6 ay hapis cezası ise suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğü gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararında, yerel mahkemenin sanığın bu kişilere yönelik eylemini, 'kasten öldürmeye teşebbüs' olarak tayin ettiği; ancak daha önce tanımadığı insanları sebepsiz yere ve sırf öldürmek için hareket eden sanığın, 'canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması gerektiği belirtildi. Bozma kararı sonrası dosya, yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.


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Kaynak: DHA

Yargıtay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan, otomobiliyle 3 kişiyi yaralayıp, polisi şehit eden sürücünün cezasında bozma kararı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay'dan, otomobiliyle 3 kişiyi yaralayıp, polisi şehit eden sürücünün cezasında bozma kararı - Son Dakika
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