Son Dakika › 3. Sayfa › Yargıtay, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaları... - Son Dakika
Yargıtay, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaları...
6 saat önce
Yargıtay, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaları onadı. Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı Kütahya'da vahşet! Evde bıçaklanmış kadın cesedi ile yakılmış erkek cesedi bulundu Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi