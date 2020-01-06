Yargıtay, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaları... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yargıtay, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaları... - Son Dakika

Yargıtay, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaları...

6 saat önce

Yargıtay, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaları onadı.

Yargıtay, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaları..., System.String[]

Yargıtay, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada 18 sanığa verilen cezaları onadı. - ANKARA

Ömer Halisdemir, Yargıtay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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