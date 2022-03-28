Yargıtay, Aydın'da iki kişiyi öldüren sanığa verilen cezayı onadı - Son Dakika
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Yargıtay, Aydın'da iki kişiyi öldüren sanığa verilen cezayı onadı

28.03.2022 13:58
Yargıtay, Aydın'da iki kişiyi öldüren sanığa verilen cezayı onadı

Yargıtay, Aydın'da biri kadın iki kişiyi tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay, Aydın'da biri kadın iki kişiyi tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanığa verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Merve Kotan ile Ekim Türkmen'i pompalı tüfekle öldüren Muhammed Gürsoy ile ona silah temin ettiği iddia edilen E.O. hakkındaki Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı inceledi.

Daire kararında, sanık avukatının, müvekkilinin cinayeti "tasarlayarak işlemediği" yönündeki savunmalarını ve "haksız tahrik indirimlerinin uygulanması" yönündeki taleplerini reddederek, Muhammed Gürsoy'a verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını ve E.O'ya verilen beraat kararını oy birliğiyle onadı.

Maktulün yakınlarının avukatı Sibel Önder, açıklamasında, "Merve Kotan cinayetini diğer dosyalardan ayıran tek ve en önemli olan husus mahkemenin Türk Ceza Kanunu'nda yazan maddeleri kelimenin tam anlamı ile kullanması ve sanığa iyi hal indirimi yapmaması oldu." ifadelerini kullandı.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nevzat Biçer Parkı'nda, 5 Ağustos 2019'da Muhammed Gürsoy'un pompalı tüfekle ateş açtığı Ekim Türkmen ile Merve Kotan, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gürsoy, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Gürsoy hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, silahı temin ettiği öne sürülen E.Ö. hakkında da "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargılama sürecinde sanık Gürsoy, olaydan 1,5 yıl önce av merakı nedeniyle pompalı tüfek satın aldığını, olay günü kız arkadaşı Merve Kotan'ın doğum gününü kutladıktan sonra arkadaşları Ekim Türkmen'i de yanlarına alarak gittikleri parkta birlikte alkol aldıklarını, tuvalete gitmek için buradan bir süreliğine ayrıldığını, dönüşünde Türkmen ile Kotan'ı uygunsuz şekilde gördüğünü ve otomobilinde bulunan tüfeği alıp cinayeti işlediğini öne sürmüştü.

Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında sanığın, Kotan'ı doğum gününde öldürmek için plan yaptığını, silahı olaydan 2 gün önce temin ettiğini, tuvalet bahanesiyle ayrılıp Kotan ve Türkmen'e uzaktan pompalı tüfekle ateş ettiği kanaatine vardığını bildirmişti.

Yargılama sonunda Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürsoy'a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş, tutuksuz yargılanan E.Ö'nün ise beraatine hükmetmişti.

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Kaynak: AA

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