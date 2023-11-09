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Yargıtay-AYM krizi, akıllara Bahçeli'nin ''Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır'' sözlerini getirdi - Son Dakika

Yargıtay-AYM krizi, akıllara Bahçeli'nin ''Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır'' sözlerini getirdi

09.11.2023 10:37

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına hükmetti ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu durum, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmişte 'Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır' şeklindeki sözlerini akıllara getirdi. Yargıtay, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için TBMM'ye karar örneği gönderilmesine karar verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Atalay için ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bu gelişmeler ise akıllara MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçmiş dönemde sık sık tekrarladığı "Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır" sözlerini getirdi.

İHLAL KARARINA UYULMAMASINA HÜKMETTİLER

Anayasa Mahkemesinin Can Atalay ile ilgili ihlal kararının ardından dosyanın gönderildiği Yargıtay 3. Ceza Dairesi incelemesini tamamladı. Daire, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği ihlal kararına uyulmamasına, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine yönelik işlemlere başlanması için karar örneğinin TBMM'ye gönderilmesine ve ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

BAHÇELİ: AYM'NİN KAPATILMASI ERTELENEMEZ BİR HEDEFTİR

Bu gelişme birçok siyasi tarafından tepkiyle karşılanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz aylarda sık sık dile getirdiği sözler yeniden gündem oldu. Bahçeli bu konuşmalarında AYM'nin kapatılması gerektiğini belirterek, "Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz. Bu kapsamda mahkemenin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasını hedefliyoruz. Bundan kaçış yoktur, kurtuluş yoktur." demişti.

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Son Dakika Hukuk Yargıtay-AYM krizi, akıllara Bahçeli'nin ''Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır'' sözlerini getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay-AYM krizi, akıllara Bahçeli'nin ''Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır'' sözlerini getirdi - Son Dakika
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