Yargıtay, baldız cinayeti sanığına ömür boyu hapis cezasını onadı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 16 yaşında kaybolan ve 12 yılın sonunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eniştesi Umut Çakırer'e (38) verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Karadavut'un, en son 19 Eylül 2006 tarihinde öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut Çakırer ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini belirledi. 6 aylık takibin ardından gözaltına alınan Çakırer, sorgusunda, baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Bölgede iş makineleriyle yapılan aramada, Filiz Karadavut'un cesedi bulunamadı.