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Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2021 09:12

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Akarca, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Akarca, yaşam kategorisinde, Özge Elif Kızıl'ın engelli öğrencilerin Kovid-19 salgını sürecindeki yüz yüze eğitim süreçlerini konu alan ve 7 yaşındaki Nursima Aksu'nun okul merdivenlerinden inerken birlikte duvar takibi yaptığı sınıf arkadaşının saçından tuttuğu "Görme engellilerin dayanışması" fotoğrafını tercih etti.

Haber kategorisinde Haroon Sabawoon'un Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin Kabil Uluslararası Havalimanı'na akın ettiği "Kabil'den kaçış" fotoğrafını oylayan Akarca, spor kategorisinde ise Dmitriy Golubovich'in Avrupa Futbol Şampiyonası'nın çeyrek final ilk müsabakasında İsviçre ile İspanya arasındaki maçta çekilen "Topun peşinde" fotoğrafını seçti.

"Görme engellilerin dayanışması" fotoğrafını değerlendiren Akarca, engelli öğrencilerin Kovid-19 salgını döneminde bütün engellere rağmen büyük bir çaba içerisinde olduklarını ve önlerindeki bütün engelleri aşma çabalarını yansıtan fotoğraftan etkilendiğini dile getirdi.

"Kabil'den kaçış" fotoğrafına ilişkin, devlet denen aygıtın hukuka, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne bağlı olması halinde insanların kendi ülkelerini terk etmesi için hiçbir sebebin bulunmadığını söyleyen Akarca, Afganistan'da bu durumun tersinin yaşandığını belirtti. Akarca, "Ancak Afganistan'daki bu insanlar, kendi can güvenliklerinin olmadığı endişesine kapılıp buradan kaçma gayreti içindeler. İnşallah en kısa zamanda Afganistan'da da diğer ülkelerde de huzurun, güvenliğin hakim olduğu bir yönetim anlayışı olur, insan haklarına saygılı, inançlara saygılı." diye konuştu.

Spor kategorisinde seçtiği "Topun peşinde" fotoğrafını da yorumlayan Akarca, foto muhabirinin anlık şekilde müthiş bir fotoğraf çektiğini, auta çıkan topu ve 3 futbolcuyu aynı karede yakaladığını kaydetti.

AA muhabirlerinin çektikleri fotoğraflarının hepsinin birbirinden değerli olduğunu ifade eden Akarca, bütün kategorilerde güzel fotoğrafların yer aldığını ifade etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Yargıtay Başkanı, Mehmet Akarca, Afganistan, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yargıtay Başkanı Akarca, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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