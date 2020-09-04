Yargıtay Başkanı Akarca, AİHM Başkanı Spano ile görüştü - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano ile bir araya geldi.

Yargıtay'dan yapılan açıklamaya göre, Akarca, görüşmede, Spano'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve insan haklarına ilişkin reformlara devam edildiğini, bu amaçla yargı paketlerinin uygulamaya konulduğunu belirten Akarca, AİHM bünyesinde oluşturulan "Yüksek Mahkemeler Ağı"nın Yargıtay'daki hakim ve cumhuriyet savcılarının AİHM içtihadını takip etmesini kolaylaştırdığını bildirdi.

Spano'ya Yargıtay ve Türk yargısı hakkında da bilgiler veren Akarca, bölge adliye mahkemelerinin kurulmasıyla dosya sayısının önemli ölçüde azaldığını, bunun sonucu olarak Yargıtay'ın Türkiye'de içtihat birliğini sağlamaya ilişkin rolünün daha çok güçlendiğini anlattı.

AİHM Başkanı Spano ise ziyaretinin Türkiye hakkında yararlı bilgiler edinmesini sağladığını ifade etti.

Avrupa bölgesindeki tüm hakimlerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda ortak bir hukuk anlayışı geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Spano, bunun için herkesin üzerine düşen rol ve sorumlulukları yerine getirmesinin faydalı olacağını belirtti.

Robert Spano, zaman zaman AİHM ile ulusal mahkemeler arasında görüş ayrılığı olmasının işin doğasından kaynaklandığını, bu gerçeğin farkında olarak karşılıklı iyi niyet ve yardımlaşma ile ortak bir anlayış geliştirilmesi ve denge sağlanması gerektiğini kaydetti.

Spano'ya Türkiye ziyaretinde eşlik eden AİHM'de Türkiye adına görev yapan hakim Saadet Yüksel ise yargıçlar arası diyaloğun önemine dikkati çekti. Yüksel, Yargıtay hakimleri ile AİHM hakimleri arasında daha önce gerçekleştirilen çalışma grubu toplantısının bundan sonra da düzenli yapılmasının yararlı olacağını, bu şekilde görüş ayrılığı yaşanan alanlarda bir denge ve uyumlaştırma sağlanabileceğini bildirdi.

Görüşmede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ile AİHM 2. Bölüm Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Hasan Bakırcı da bulundu.