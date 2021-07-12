Yargıtay Başkanı Akarca Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Schuls ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti - Son Dakika

Yargıtay Başkanı Akarca Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Schuls ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Jurgen Schuls ve beraberindeki Büyükelçilik heyetini makamında kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Jurgen Schuls ve beraberindeki Büyükelçilik heyetini makamında kabul etti. Kabulde Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Konsolosluk ve Hukuk İşleri Bölümü Müsteşarı Dirk Stockhausen ve Siyasi İşler Dairesi Başkatibi Anne Ulbrıch, Konsolosluk ve Hukuk İşleri Bölümü Uzmanı Avukat Burcu Arslan da yer aldı.

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