Yargıtay Başkanı Akarca, "Ankara Bölgesel İçtihat Forumu"nun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Akarca, "Ankara Bölgesel İçtihat Forumu"nun açılışında konuştu Açıklaması

01.04.2022 20:13
Yargıtay Başkanı Akarca, "Ankara Bölgesel İçtihat Forumu"nun açılışında konuştu Açıklaması

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle Yargıtayın büyük bir ivme ile azalan iş yükü içtihat mahkemesi olma sıfatımızı pekiştirmektedir.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle Yargıtayın büyük bir ivme ile azalan iş yükü içtihat mahkemesi olma sıfatımızı pekiştirmektedir." ifadesini kullandı.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, Yargıtayda, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen ve Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyinin birlikte yürüttüğü "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında "Ankara Bölgesel İçtihat Forumu"nun düzenlendiği bildirildi.

Açıklamaya göre, Yargıtayın liderlik ve eğitici rolü çerçevesinde Yargıtay kararlarının bölge adliye ve ilk derece mahkemeleri tarafından tutarlı şekilde uygulanması ve davaların gecikmeksizin sonuçlandırılması amacıyla yürütülen proje kapsamında düzenlenen forumun açılış konuşmasını Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yaptı.

Akarca, Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğunun, hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin Türk yargısı için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Akarca, "Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle Yargıtayın büyük bir ivme ile azalan iş yükü içtihat mahkemesi olma sıfatımızı pekiştirmektedir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse'nin de konuşma yaptığı forumda, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım "Proje Çerçevesinde İçtihat Forumlarının Amacı ve Beklenen Sonuçları" konusunda sunum yaptı.

Oturum başkanlığını Yargıtay Yayın Kurulu Başkanı ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyesi Hikmet Kanık'ın yaptığı İçtihat Forumu'na, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Başkanı Tülin Kurtoğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi Başkanı Yeşim Garipoğlu Özen, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı da sunumlarıyla katkı sağladı.

Genel oturumların ve grup çalışmalarının yapıldığı foruma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay daire başkanları, üyeleri, tetkik hakimleri, Cumhuriyet savcıları ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi daire başkanları, üyeleri ve Ankara ilk derece mahkemelerinden hakimler de katıldı.

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Yargıtay Başkanı, Mehmet Akarca, Yargıtay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Akarca, 'Ankara Bölgesel İçtihat Forumu'nun açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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