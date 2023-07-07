Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

07.07.2023 12:40

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyaret sırasında her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesi ve hukuki iş birliğinin güçlenmesi vurgulandı. Karimov, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk yurt dışı ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Anıtkabir, Haydar Aliyev Parkı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca; Yargıtay Başkanlığı'nın davetlisi olarak 5-8 Temmuz tarihleri arasında ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Inam Karimov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Yargıtay Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, her iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişmesinin yanı sıra hukuki iş birliğinin de güçleneceğini ifade eden Akarca; ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağını daha da pekiştirdiğini dile getirerek heyeti ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Karimov, "Tek millet iki devlet" anlayışıyla iş birliği içinde olmaktan memnuniyet duyduğunu, Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevine geldikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini ifade etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Başkanlar Kurulu Salonu'nda Yargıtay'ın yapısı, işleyişi ve reform çalışmaları hakkında bilgilendirme ve sunum yapılmasının ardından Kabul Salonu'nda heyete hediye takdiminde bulunuldu.

Kabulde; Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak ve Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım da yer aldı.

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve beraberindeki heyet program süresince Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Anıtkabir, Haydar Aliyev Parkı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Ankara Üniversitesini de ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
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Yargıtay, Akarca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Akarca, Azerbaycan Yüksek Mahkeme Başkanı Karimov ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti - Son Dakika


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