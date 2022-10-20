Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Lemmens ve beraberindeki heyetle görüştü - Son Dakika
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Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Lemmens ve beraberindeki heyetle görüştü

20.10.2022 16:58
Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Lemmens ve beraberindeki heyetle görüştü

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Paul Lemmens ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Paul Lemmens ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Akarca, Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliğinin 2022 yılı hakim değişim programı kapsamında Türkiye'de bulunan Lemmens ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.

Türkiye ile Belçika'nın hukuk alanındaki iş birliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Seracettin Göktaş da yer aldı.

Kaynak: AA
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Mehmet Akarca, Yargıtay, Belçika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay Başkanı Akarca, Belçika Danıştayı Yargıcı Lemmens ve beraberindeki heyetle görüştü - Son Dakika

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